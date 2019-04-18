Karabük'te şaka gibi olay ! Alkollü sürücü yakalanınca...

'EHLİYETİ VAR SANIYORDUM'



Denetimde durdurulan bir otomobilin Suriye uyruklu sürücüsü de ehliyetsiz çıktı.



Suriyeli sürücünün yanındaki arkadaşına "Sen de mi Suriyeli'sin" diye soran polis, ''Yok abi ben Türküm. Otomobil benim. Arkadaş sanayide kaportacı. Muayeneye gideceğim. Koltuklarını falan yaptım. Şimdi evin önüne çekecektik aracı. Ehliyeti var sanıyordum'' yanıtını aldı.