Karadağ en tembel vatandaşını arıyor
Karadağ'da on yıldır düzenlenen ''en tembel vatandaş'' yarışması başladı. Bu yıl 8 kişinin katıldığı yarışmada en uzun süre ayağa kalkmadan durmayı başaran yarışmacı 300 euroluk ödülün sahibi olacak.
Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı.
ÖDÜL 300 EURO
Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 Euro değerindeki ödülün sahibi olacak.
Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic yaptığı açıklamada, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.