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  4. Dünyanın en ilginç yarışması: En tembel vatandaş aranıyor

Karadağ en tembel vatandaşını arıyor

Karadağ'da on yıldır düzenlenen ''en tembel vatandaş'' yarışması başladı. Bu yıl 8 kişinin katıldığı yarışmada en uzun süre ayağa kalkmadan durmayı başaran yarışmacı 300 euroluk ödülün sahibi olacak.

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı.

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ÖDÜL 300 EURO
Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 Euro değerindeki ödülün sahibi olacak.

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Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic yaptığı açıklamada, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

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