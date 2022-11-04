  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Karadeniz açıklarında gemi yangını

Karadeniz açıklarında gemi yangını

Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı.

Karadeniz açıklarında gemi yangını - Resim: 1

Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı 'Azov Confidence' adlı kargo gemisinde yangın çıktı.

1 / 8
Karadeniz açıklarında gemi yangını - Resim: 2

Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in (43) kıyafetleri yanmaya başladı.

2 / 8
Karadeniz açıklarında gemi yangını - Resim: 3

Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı.

3 / 8
Karadeniz açıklarında gemi yangını - Resim: 4

Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

4 / 8