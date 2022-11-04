Karadeniz açıklarında gemi yangını
Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı.
Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı 'Azov Confidence' adlı kargo gemisinde yangın çıktı.
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Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in (43) kıyafetleri yanmaya başladı.
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Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı.
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Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu.
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