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Karadeniz Gazı için geri sayım başladı...

Zonguldak açıklarında keşfedilen Karadeniz Gazı'nın ulusal ağa bağlanmasına sayılı günler kaldı.

Karadeniz Gazı için geri sayım başladı... - Resim: 1

Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın karaya taşınma ve karadaki işleme tesisinin çalışmaları son hızla sürüyor. 

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Karadeniz Gazı için geri sayım başladı... - Resim: 2

170 kilometrelik açıktan borularla Filyos Limanı'ndaki işleme tesisine getirilecek olan doğal gaz buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak. 

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Karadeniz Gazı için geri sayım başladı... - Resim: 3

Hanelerde kullanılması planlanan gazın Filyos'a getirilmesi töreninin bayramdan bir gün önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

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Karadeniz Gazı için geri sayım başladı... - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yaptığı açıklama iki bayramın bir arada yaşanacağını ve yeni müjdeleri açıklayacaklarını duyurdu.

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