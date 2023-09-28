Karadeniz hamsisinden haberler kötü değil, çok kötü!

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Ceylan, balık boylarındaki azalmanın en büyük sebebinin aşırı avcılık olduğunu söyleyerek, “Balık boylarındaki azalmanın belli başlı sebepleri var. Ekosistemdeki ve besin zincirindeki değişiklikleri bunların başında sayabiliriz. Ama en çok göze çarpan sebep, daha çok aşırı avcılık. Özellikle minimum avlanabilir boyun altındakilerin avlanması, bu türlerin devamını çok olumsuz yönde etkilemektedir. Haliyle uzun süre sömürülen bir Karadeniz’de de türlerin zaman zaman yok olması veya boylarındaki azalmalarla karşılaşıyoruz. Mesela en popüler olan hamsi için konuşacak olursak; Karadeniz'de hamsi sürülerinin çoğu artık 1 yaşında, çok azının da 2 yaşında olduğunu tespit ettik" dedi.