Karadeniz kabusu yaşadı: Çok sayıda ev tahliye edildi, denizin rengi bile değişti
Rize'de etkili olan sağanak sonrası heyelan riski taşıyan evde mahsur kalan 1'i yaşlı hasta 5 kişilik aile kurtarılırken, 16 konut da tahliye edildi. Sağanak yağışlar masmavi Karadeniz'i de çamur gölüne çevirdi.
Kaynak: DHA
Rize'de aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
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Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi. Aile fertlerinden yaşlı hasta da ekipler tarafından sedye ile taşındı
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. Son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.
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