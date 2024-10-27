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Karadeniz kabusu yaşadı: Çok sayıda ev tahliye edildi, denizin rengi bile değişti

Rize'de etkili olan sağanak sonrası heyelan riski taşıyan evde mahsur kalan 1'i yaşlı hasta 5 kişilik aile kurtarılırken, 16 konut da tahliye edildi. Sağanak yağışlar masmavi Karadeniz'i de çamur gölüne çevirdi.

Kaynak: DHA
Karadeniz kabusu yaşadı: Çok sayıda ev tahliye edildi, denizin rengi bile değişti - Resim: 1

Rize'de aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Karadeniz kabusu yaşadı: Çok sayıda ev tahliye edildi, denizin rengi bile değişti - Resim: 2

Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

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Karadeniz kabusu yaşadı: Çok sayıda ev tahliye edildi, denizin rengi bile değişti - Resim: 3

Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi. Aile fertlerinden yaşlı hasta da ekipler tarafından sedye ile taşındı

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Karadeniz kabusu yaşadı: Çok sayıda ev tahliye edildi, denizin rengi bile değişti - Resim: 4

. Son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.

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