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Karadeniz Sahil Yolu çöktü, trafik durdu

Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu çöktü, trafik durdu - Resim: 1

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü.

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Karadeniz Sahil Yolu çöktü, trafik durdu - Resim: 2

Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü.

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Karadeniz Sahil Yolu çöktü, trafik durdu - Resim: 3

Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

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Karadeniz Sahil Yolu çöktü, trafik durdu - Resim: 4

Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

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