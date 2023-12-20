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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yol trafiğe kapandı

Artvin'de heyelan sonucu Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı.

Kaynak: DHA
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yol trafiğe kapandı - Resim: 1

Kemalpaşa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde, saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. 

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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yol trafiğe kapandı - Resim: 2

Yamaçtan koparak yola dökülen irili ufaklı kaya ve toprak parçaları ile kökünden sökülen ağacın devrildiği Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı. 

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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yol trafiğe kapandı - Resim: 3

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. 

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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yol trafiğe kapandı - Resim: 4

Ekipler, iş makineleri ile yolda temizlik çalışması başlattı. 

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