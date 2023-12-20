Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yol trafiğe kapandı
Artvin'de heyelan sonucu Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı.
Kaynak: DHA
Kemalpaşa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde, saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
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Yamaçtan koparak yola dökülen irili ufaklı kaya ve toprak parçaları ile kökünden sökülen ağacın devrildiği Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı.
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Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi.
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Ekipler, iş makineleri ile yolda temizlik çalışması başlattı.
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