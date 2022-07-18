Karadeniz zekası diye bir şey var! Bahçesine öyle bir düzenek kurdu ki...

“Sistemi kurduğum günden bu yana rahat fındık topluyoruz”

Kurduğu sistemi 4 yıldır kullandığını ifade eden Pala, “Daha önce farklı sistemler kullandık ancak domuz yine geldi. Bu sistemi yaptım ve o gündür bahçeye girmiyorlar. Renkli lambalar taktım onlar selektör yapıyor, bir de projektörler de var. Bunu uyguladıktan bu yana rahatlıkla fındık topluyoruz. Bahçemi bu şekilde kurtardım. Elektrikçi bir arkadaş ile görüştük ve benim çizdiğim proje ile bu sistemi uyguladık. Otomatik siren var, onlar 15 dakika çalışıyor, 15 dakika bekliyor. Renkli oldukları için domuzlar bahçeye girmiyor. 4-5 yıldır rahat bir şekilde fındık topluyoruz. Sadece fındıkları yemiyor, fındık dallarını da kırıyor ve bahçelere hasar veriyordu” dedi.