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Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan iki kalkan balığı takıldı. Yaklaşık 9 kilogram gelen balıklardan biri 5 bin TL'ye satıldı.

Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü - Resim: 1

Karadeniz’in Sinop kıyılarında dip avıyla uğraşan balıkçılar, ağırlığı 6,6 ile 8,8 kilogram ile birkaç adet yaklaşık 2 kilogram gelen kalkan balığı yakaladı. Tezgâhta kilo fiyatı 600 TL’ye satışa sunulan 8,8 kiloluk kalkan balığı 5 bin TL’ye, 6,6 kiloluk balık ise yaklaşık 4 bin TL’ye İstanbul'dan bir müşteriye satıldı.

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Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü - Resim: 2

Fiyatların Ramazan ayında düşmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Mert Kanal, “Bir tanesi 8 kilo 800 gram, bir tanesi 6 kilo 600 gram geliyor. Kilogramını 600 liradan verdik. 8 kilo 800 gram gelen 5 bin TL civarında satıldı. Bir balık 5 bin TL. Umarız fiyatları Ramazan ayında biraz düşer. Ramazan ayında restoranlar kapalı, iftar sofralarında da balık da tercih edilmiyor, onun için fiyatlar düşecektir” diye konuştu.

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Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü - Resim: 3

Balıkçı Zeki Kanal ise kıyı balıkçılığı sezonunun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Bu sene çok iyi gidecek, durum öyle görünüyor. 3-4 senedir azdı ama bu sene görüldüğü gibi bol olacağa benziyor” şeklinde konuştu.

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Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü - Resim: 4
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