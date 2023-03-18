Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatların Ramazan ayında düşmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Mert Kanal, “Bir tanesi 8 kilo 800 gram, bir tanesi 6 kilo 600 gram geliyor. Kilogramını 600 liradan verdik. 8 kilo 800 gram gelen 5 bin TL civarında satıldı. Bir balık 5 bin TL. Umarız fiyatları Ramazan ayında biraz düşer. Ramazan ayında restoranlar kapalı, iftar sofralarında da balık da tercih edilmiyor, onun için fiyatlar düşecektir” diye konuştu.