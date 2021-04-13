Karadeniz'de balıkçılar erken paydos etti
Denizlerdeki av sezonu 15 Nisan'da sona erecek ancak Marmara'dan sonra Karadeniz'de de balıkçılar serken paydos etti.
2021-2021 yılı karasularda avlanma yasağı 15 Nisan itibari ile sona erecek.
Karadeniz’de balıkçılar avlanma sezonunun bitimine 2 gün kala avlanmayı durdurarak sezonu erken bitirdi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Ramazan ayı ve hava şartları nedeniyle sezonu iki gün önceden bitirdiklerini belirtti.
"BU SEZON ÇEŞİTLERİNE GÖRE BALIK BOLDU"
Karakaş sezonda balıkların bolluğunun da balıkçıları sevindirdiğini belirterek, “Şimdiye kadar olan balıkçılık sezonunda kazasız belasız bir sezon bitirdik. Bugüne kadar olan balıkçılık çok kötü değildi. Sezonuna göre palamut çok iyiydi, çinekop çok iyiydi. Hamsi yasaklanmadan önce çok çok iyi durumdaydı. Dün itibari ile bizler tamamen paydos ettik zaten sezonu. Hayırlısı olacak artık. Bizler 1 Eylülü beklemeye başladık diyebiliriz. Bu sezon çeşitlerine göre balık boldu. Barbun balığında bir bolluk söz konusuydu. Hamsi zamanında bir bolluk söz konusuydu. Ama biraz inceydi. Palamut, çinekop ve mezgit mevsimine göre bollukta iyiydi. Yani kötü bir sezon olmadı” ifadelerini kullandı.