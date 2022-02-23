Karadeniz'de ''beyaz'' alarm! Tehlike çok büyük

Prof. Dr. Başar, "Bunlara Karadeniz Bölgesi’ndeki Kaçkar Dağları örnek gösterilebilir. Kaçkar Dağları’nda bulunan buzulla da yoğun olarak erimeler tespit ediliyor. Oraya giden insanlar 10-15 yıl önceki buzul kütleleri ve kar yağış değişimlerini gözleri ile görebiliyor. Bunlar binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıllık buzul yapıları.