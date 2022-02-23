Karadeniz'de ''beyaz'' alarm! Tehlike çok büyük
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle buzulların erimeye başlaması üzerine dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidilen Doğu Karadeniz’de, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nda mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ile birlikte çığ riskinin arttığı belirlendi.
Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, buzullar da erimeye başladı.
İklim değişikliğinin etkileriyle hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Rize'nin Kaçkar Dağları'nda buzulların eridiği tespit edildi. Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidilirken mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ile birlikte bölgede çığ riskinin de arttığı belirlendi.
Kaçkarlarda doğa sporlarıyla ilgilenenler, avcılar, çobanlar ve o bölgede yaşayanların olası çığ bölgelerinden uzak durmaları istendi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar son dönemlerde dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle yüksek dağlarda büyük değişiklikler görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Başar, "Bunlara Karadeniz Bölgesi’ndeki Kaçkar Dağları örnek gösterilebilir. Kaçkar Dağları’nda bulunan buzulla da yoğun olarak erimeler tespit ediliyor. Oraya giden insanlar 10-15 yıl önceki buzul kütleleri ve kar yağış değişimlerini gözleri ile görebiliyor. Bunlar binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıllık buzul yapıları.