Karadeniz'de heyelan! Dev kayalar karayolunu trafiğe kapattı
Gümüşhane-Giresun hattını kullanan sürücüler için sabah saatlerinde kötü haber geldi. Kürtün ilçesinde meydana gelen dev heyelan, bölgedeki ana ulaşım damarını tamamen kesti. Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak kütlesi, tünel girişinde yolu adeta bir duvara dönüştürdü.
Kaynak: DHA / İHA
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde sabahın erken saatlerinde doğa ana geçit vermedi. Gümüşhane-Giresun karayolunun en kritik noktalarından biri olan Özkürtün Tüneli girişinde meydana gelen heyelan, ulaşımı tamamen felç etti.
Edinilen bilgilere göre; Kürtün ilçesi Pamuklu mevkiinde yamaçtan kopan devasa toprak ve kaya parçaları büyük bir gürültüyle yola savruldu.
Şans eseri heyelan anında bölgeden bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Ancak yol, her iki yönden de araç trafiğine tamamen kapandı.
İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, yeni bir heyelan riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
