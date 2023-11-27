Karadeniz'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Artvin'in Hopa ilçesinde, fırtınada sürüklenen kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemi için kurtarma çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz’in sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.
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Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği’ne ait ‘FR Pearl’ adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi.
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Bir süre sonra gemi, Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturdu.
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12 müretteabatın bulunduğu gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.
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