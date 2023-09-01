Karadeniz'de mucize kurtuluş!

DHA'nın haberine göre olay, çarşamba günü akşam saatlerinde Türkeli açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere hareket eden Liberya bayraklı MSC NADRIELY isimli konteyner gemisi, Türkeli açıklarına geldiği sırada Ukrayna uyruklu 2'inci kaptanı denize düştü. Kaptanın gemiden düştüğünün fark edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik uçağı ve botlarının da katıldığı çalışmalara, çevredeki diğer gemiler destek verdi. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda MOONLIGHT isimli ticari gemi tarafından denizde bulunan 2'inci kaptan sağ olarak kurtarıldı.