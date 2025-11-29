Karadeniz'de patlama meydana gelen 2 gemiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Karadeniz'de patlama meydana gelen 2 gemiyi, Ukrayna güçlerinin vurduğu iddia edildi. Rusya'nın yaptırımları delme amacıyla petrol ihraç etmek için bu gemileri kullandığı öne sürüldü. Öte yandan saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Kaynak: DHA/İHA
Reuters haber ajansının Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak ve petrol ihraç etmek için kullandığı "gölge filosuna" ait 2 tankerin Karadeniz'de Ukrayna güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan SBU yetkilisi, Rus gölge filosuna ortak saldırının, SBU ve Ukrayna donanması tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yetkili, Rusya'nın önemli petrol terminallerinden biri olan Novorossiysk limanına doğru seyir halindeyken vurulan "Kairos" ve "Virat" adlı 2 tankerin boş olduğunu söyledi.

Yetkili, "Video (geminin vurulduğu görüntüler), vurulduktan sonra her iki tankerin de önemli hasar aldığını ve fiilen hizmet dışı bırakıldığını gösteriyor. Bu, Rus petrol taşımacılığına önemli bir darbe vuracak" ifadelerini kullandı.

