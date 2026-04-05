Karadeniz'de yine mayın alarmı! İğneada açıklarında tespit edilen dev mayın imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! İğneada açıklarında sürüklenen ve deniz trafiği için büyük risk oluşturan bir mayın tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS timleri, buz gibi sulara dalarak tehlikeli cismi kontrollü bir şekilde havaya uçurdu.
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi" denildi. (DHA)
