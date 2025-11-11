Karadeniz'deki faciada 6'ncı gün: 75 yaşındaki işçi hala enkaz altında...
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişinin ise göçük altında kaldığı olayla ilgili yeniden arama ve kurtarma çalışmaları başlatılacak.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, 5 Kasım tarihinde, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan bir taş ocağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı.
Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
