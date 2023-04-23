Karadeniz'e doğru yol alan TCG Anadolu'ya yunuslar eşlik etti

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçerek halkı selamladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “Avara" komutunun ardından Sarayburnu limanından ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 pare top atışı ve çımariva ile selamladı.