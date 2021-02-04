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  3. 04 Şubat 2021 10:47

Karadeniz'e yaz geldi! Akdeniz'den bile sıcak

Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Antalya'da dün hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterirken, Samsun'da ise 23 derece olarak ölçüldü.

Karadeniz'e yaz geldi! Akdeniz'den bile sıcak

Karadeniz Bölgesi’nde kış aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı dün Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olarak ölçülürken, Samsun'da ise 23 derece oldu.

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Karadeniz'e yaz geldi! Akdeniz'den bile sıcak

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.

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Karadeniz'e yaz geldi! Akdeniz'den bile sıcak

Hava sıcaklıkları Akdeniz illerini aratmayınca, sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu.

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Karadeniz'e yaz geldi! Akdeniz'den bile sıcak

Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

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