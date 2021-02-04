Karadeniz'e yaz geldi! Akdeniz'den bile sıcak
Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Antalya'da dün hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterirken, Samsun'da ise 23 derece olarak ölçüldü.
Karadeniz Bölgesi’nde kış aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı dün Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olarak ölçülürken, Samsun'da ise 23 derece oldu.
TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.
Hava sıcaklıkları Akdeniz illerini aratmayınca, sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu.