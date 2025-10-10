  1. Anasayfa
  Karadeniz'in 8 metreyi aşan devleri kamerada!

Karadeniz'in 8 metreyi aşan devleri kamerada: Sabah kadar sahili dövdüler

Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de, kayalıklara çarpan dalgalar yaklaşık 8 metreye ulaştı.

Kaynak: İHA
Bartın'ın Amasra ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu. Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu. 

Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı. Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu. Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların Cuma günü saat 19.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

