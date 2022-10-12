Karadeniz'in dibine çelikten şehir kuruluyor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına ''çelikten bir şehir'' kuruyor.
TPAO, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor.
Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon, 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor.
Ekipman kurulumunun tamamlanmasının ardından deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam bir çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor.
Deniz tabanına kurulacak olan ekipmanların yerleştirilmesi ile eş zamanlı olarak, kara işleme tesisleriyle ilgili hazırlıklar da son sürat devam ediyor. İki adımın tamamlanması sonrasında üçüncü adım olarak bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek.