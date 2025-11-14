Karadeniz'in doğa harikası Ayder'e teleferik geliyor!

Teleferik projesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Özellikle otopark noktamız var. Otoparktan Ayder'in içine transferle ilgili bir teleferik hattı düşünülüyor. Oradan da Huser'e, oradaki gidişatı rahatlatmak için o destinasyonu tam turizm destinasyonu alanına ilave edebilmek için Ayder'in merkezinden Huser'e bir teleferik hattı planlıyoruz. Devamında da bir kayak merkezi ile ilgili çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak yürütüyor" dedi.