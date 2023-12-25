Karadeniz'in turizm cenneti Ayder'de jeotermal kaynak keşfedildi

'HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİNİ DAHA NET GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yeni termal suyu, kurmayı amaçladıkları tesisle insanların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Sondaj çalışmasını 3 günde bitirip, suda alınan numuneleri tahlil yapılmak üzere 3 üniversiteye gönderdik. Tahlil sonuçları geldiğinde, suyun ne gibi hastalıklara iyi geldiğini daha net görmüş olacağız. Bundan sonra da bölgede bir tesis yapıp, insanların hizmetine sunacağız. Sıcaklık olarak Ayder'de mevcut kaplıcamız 55 derece sıcaklığında iken bu suyumuz ise ortalama 30.8 derece sıcaklığında. Bu su, kendi doğal olarak çıktığı yerde 20 ile 21 santigrat derece civarında çıkıyordu. 253 metrede 30.8 santigrat dereceyi gördük; bu da iyi bir sıcaklıktır. Tahlile gönderdiğimiz değerlerin sonuçları geldiğinde daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.