Karadenizli müteahhitler iş başında: Bu ev 360 derece dönebiliyor

İşletme sahibi Cemil Eksilmez, “Coğrafyamızdan kaynaklı yaşamış olduğumuz sorunlara her zaman eğilmeye çalıştık. Arazi durumundan dolayı sürekli yapılarda hep problem yaşıyorduk. Dağlık bir arazinin içerisinde olduğumuz için evlerin cephesini açık alana çevirince diğer noktalar kör noktada kalır. Bu sorun ortadan kaldırmak için bir çalışma yaparak dönen evi ortaya çıkardık. Avrupa standartlarına uygun bir mekanizma oluşturduk. Bir bilye sistemi oluşturarak evin dönmesini sağladık. 1 yıl süren çalışmanın ardından bu ev ortaya çıktı. Henüz testlerimiz devam ediyor, satışa başlamadık” dedi.