Karadenizli zekası görenlere bir daha baktırdı

Ağaç evlerden farklı olması için herkesin ulaşamadığını sadece tırmanabilenlerin ulaşabilecekleri bir ev yaptığını söyleyen Kaya, “Bizim felsefemiz, bu dünyada rahat yaşamak istiyorsan ya maddi anlamda çok iyi olacaksın ya da deli olacaksın. Bizimde maddi tarafımız fazla olmadığı için diğer tarafı seçtik. Deli derken aklı olmayan anlamında değil. Adrenalin dolu şeyleri seviyoruz. Ben hep ağaç tepelerindeyim. Bir motosikletim var. Babam bunu ilk yaptığımdan beridir sen deli misin diyor. Buna fazla para harcamadık. Biz de deliyiz de aklımızı yemedik. Çocuğumuzun ekmek parasını böyle şeylere harcamam. Bu bir eğlence amacıyla yapıyoruz. Bizim amacımız spor yapmak. Herkes bunun üzerine çıkarsa ne özelliği kalır. Normal ev gibi olur. Bizim amacımız eve çıkmak istiyorsan bedelini ödeyeceksin. İçerde hava alması biraz sıkıntı. Onun için pencereye çıkıp hava alıyoruz. Buna bir de balkon yapacağım. Balkonumuz arka tarafta olacak. Portatif olacak. Çünkü kışın ona kar yağdığı zaman düşebilir. Yazın takacağız, kışın alacağız” diye konuştu.