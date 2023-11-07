Karakolda işkence iddiası! Görüntüler ortaya çıktı, polisin 24 yıl hapsi isteniyor

İddianamede, şüpheli polis S.K.'nın savunmasında olay günü grup amir vekili olarak görev yaptığını söylediğine yer verildi. Polis S.K., üst araması sırasında şikayetçinin gergin şekilde küfür ederek konuşması üzerine uyardığını, şikayetçinin aniden kaldırdığı elinin burnuna değmesi üzerine birkaç hafta önce burnundan ameliyat olduğu için sersemlediğini öne sürdü. Şikayetçinin üzerine yürüdüğünü, küfür ve tehditlere devam ettiğini ileri süren polis S.K. bekçilere şahsı zaptetmelerini söylediğini, ancak şikayetçinin sinir krizi geçirerek direnmeye devam ettiğini, iki polis memurunun daha gelmesiyle şahsın kontrol altına alındığını söyleyerek kaba üst yoklaması sırasında ameliyatlı burnuna bir kez daha temasta bulunması nedeniyle direncini kırmak için görevinin gerektirdiği kademeli şekilde orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdiklerini, bilerek isteyerek kendisine zarar verme kastının olmadığını öne sürdü.