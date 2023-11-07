Karakolda işkence iddiası! Görüntüler ortaya çıktı, polisin 24 yıl hapsi isteniyor
İstanbul'da gözaltına alınan bir kişinin karakolda işkenceye maruz kaldığına dair iddialar sonrası açılan davada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı polis memurunun da 24 yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Beyoğlu'nda gözaltına alınan S.G.'ye (31) şiddet uygulayarak diziyle vurması sonucu testislerinden birinin ameliyatla alınmasına neden olduğu iddia edilen polis memuru S.K. (30) hakkında "İşkence yapmak" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polis memurunun uyguladığı şiddet, karakoldaki güvenlik kamerasıyla da tespit edildi. Şikayetçi S.G. "Darp sonrasında testislerimden biri ameliyatla alındı. Yarım insan oldum" diyerek şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 16 Haziran 2022'de gerçekleşti. İzmir'de yaşayan S.G. olay tarihinde babasının Beyoğlu'nda bekçilik yaptığı film seti apartına misafirliğe gitti. S.G. birkaç arkadaşını babasının çalıştığı apartta misafir etti. S.G. film setine ait ve babasının üstüne zimmetli olan spot ışıkları, avize ve saç kurutma makinesinin aparta misafir ettiği kişiler tarafından çalındığını fark etti. S.G. bu olay nedeniyle hırsızlık şüphelisi Halil K. ile kavga etmesi sonrasında gözaltına alındı.
S.G. götürüldüğü Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda suçsuzluğunu anlatmaya çabaladı ancak başarılı olamadı. İddiaya göre, S.G. polise mağdur olduğunu, neden azarlandığını sorup "Allah'a peygambere biraz inancınız varsa önce bizi dinleyin" deyince polis S.K.'dan "Allah'ı, kitabı senden mi öğreneceğim" şeklinde yanıt aldı. S.G. ayakkabılarını çıkardığı sırada da polis memuru S.K. tarafından ensesinden tutularak darbedildi. Ayağa kalkan S.G.'yi polis S.K. tekmeleyip diziyle testislerine vurdu. Olaya diğer polis ve bekçiler de müdahale etti. Ağrısının ciddi olduğunu söyleyen S.G.'nin cinsel organında şişlik gördüğü halde hastaneye gitmesine müsaade edilmeyerek ifadesi alındı. İfade sonrasında prosedür gereği Taksim İlkyardım Hastenesine götürülen S.G. oradan hemen Okmeydanı Hastanesine sevk edilerek acilen ameliyata alındı. Şikayetçi S.G.'nin testislerden biri ağır derece tahribata uğradığı gerekçesiyle ameliyatla alındı.
İddianamede, şüpheli polis S.K.'nın savunmasında olay günü grup amir vekili olarak görev yaptığını söylediğine yer verildi. Polis S.K., üst araması sırasında şikayetçinin gergin şekilde küfür ederek konuşması üzerine uyardığını, şikayetçinin aniden kaldırdığı elinin burnuna değmesi üzerine birkaç hafta önce burnundan ameliyat olduğu için sersemlediğini öne sürdü. Şikayetçinin üzerine yürüdüğünü, küfür ve tehditlere devam ettiğini ileri süren polis S.K. bekçilere şahsı zaptetmelerini söylediğini, ancak şikayetçinin sinir krizi geçirerek direnmeye devam ettiğini, iki polis memurunun daha gelmesiyle şahsın kontrol altına alındığını söyleyerek kaba üst yoklaması sırasında ameliyatlı burnuna bir kez daha temasta bulunması nedeniyle direncini kırmak için görevinin gerektirdiği kademeli şekilde orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdiklerini, bilerek isteyerek kendisine zarar verme kastının olmadığını öne sürdü.