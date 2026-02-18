Karakolda korkunç olay: Polisin belindeki silahı alıp kafasına sıktı!
Ordu'da ifade vermek için gittiği karakolda polisin belindeki silahı alan şahıs, kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki eşinin adresine giden S.Y. (37), kadının cep telefonunu alarak uzaklaştı.
Bunun üzerine kadın, tedbiri ihlal eden S.Y. hakkında Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
İfade vermek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gelen Y., bahçede beklediği esnada bir polise saldırarak belinden silahını aldı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Silahı aldıktan sonra emniyetin bahçesinde kafasına sıkan S.Y., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.Y.'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.