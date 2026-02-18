Karakolda korkunç olay: Polisin belindeki silahı alıp kafasına sıktı!

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silahı aldıktan sonra emniyetin bahçesinde kafasına sıkan S.Y., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.Y.'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



