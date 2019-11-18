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  3. 18 Kasım 2019 14:08

Karaköy saldırganı komşularına da terör estirmiş !

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü üniversite öğrencisine yumrukla saldıran ve sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin yaşadığı Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da saldırdığı ortaya çıktı.

Karaköy saldırganı komşularına da terör estirmiş !

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Karaköy saldırganı komşularına da terör estirmiş !

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.,'nin ikamet ettiği Beyoğlu'ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıktı.

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Karaköy saldırganı komşularına da terör estirmiş !

Kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığı ifade edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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Karaköy saldırganı komşularına da terör estirmiş !

Saldırgan Semahat Y.,'nin çevredeki esnafa da saldırıda bulunduğunu söyleyen Selahattin Kaya, "Buradan geçerken de esnaf olarak da zaman zaman şikayetlerimiz oluyordu. Bunu polise de bildirdik.

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