Karaköy saldırganı komşularına da terör estirmiş !
İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü üniversite öğrencisine yumrukla saldıran ve sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin yaşadığı Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da saldırdığı ortaya çıktı.
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.,'nin ikamet ettiği Beyoğlu'ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıktı.
Kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığı ifade edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.