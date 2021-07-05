'Karanlığın Kraliçesi'nin ibretlik hayat hikayesi
Dünyanın en siyah tenli insanı seçilerek Guinness rekorlar kitabına giren Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, kendinden şüphe duyan herkese hayat hikayesiyle ilham veriyor.
Şaşırtıcı derecede ten rengi siyah olan ünlü model, kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeyi başardı. Öyle ki güzel model büyüleyici ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi. Ancak Nyakim bulunduğu konuma kolay gelmemiş.
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14 yaşındayken Afrika'daki bir mülteci kampından Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Nyakim Gatwech farklı fiziksel görüntüsüyle girdiği her ortamda dikkatleri çekiyordu.
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Bu durum çocukluğu boyunca yaşıtları tarafından dışlanmasına neden oldu. Gatwech'in en büyük hayali ise yaşadığı tüm zorluklara rağmen model olmaktı.
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Nyakim, çocukluğunu Afrika'daki bir mülteci kampında geçirdi. Annesi, Sudan'da devam eden savaş nedeniyle henüz Nyakim doğmadan ülkeyi terk etti.
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