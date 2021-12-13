Karanlık madde bulunmayan galaksi keşfedildi
Bilim insanlarının yaptığı çalışmada, karanlık madde bulunmadığı tespit edilen bir galaksi keşfedildi.
Karanlık madde ya da diğer adlarıyla anti madde ve karşıt madde evrenin yüzde 27'sini oluşturuyor. Bu gizemli madde ışığı emmiyor ve maddeyi itiyor.
Bilim insanlarına göre evrenin varlığı için kara madde temel bileşenlerden biri. Bir yerde maddenin olması orada kara maddenin de olduğu kabulünü taşıyor. Yapılan yeni bilimsel çalışmaya göre bilim insanları kara maddenin olmadığı bir galaksi keşfedildi.
Astronomlar AGC 114905 adındaki aşırı dağınık galaksi üzerinde incelemelerde bulundu. Groningen Üniversitesi'nde görev yapan ve araştırmanın baş yürütücüsü olan Pavel Mancera Pina, "Galaksilerin oluşumuna dair bilgiklerimize göre, galaksiler karanlık madde halelerinin ortasında doğuyor" dedi.
Aşırı dağınık galaksiler katı maddelerinin yeterince bir arada olmadığı galaksilere veriliyor. Örneğin gezegenimiz Dünya'nın içinde bulunduğu Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin ufak bir parçası. Aşırı dağınık galaksiler Samanyolu Galaksisi kadar büyük olabiliyor ancak içerisindeki yıldız sayısı Samanyolu'nun binde biri kadar.