Karanlık madde bulunmayan galaksi keşfedildi

Bilim insanlarına göre evrenin varlığı için kara madde temel bileşenlerden biri. Bir yerde maddenin olması orada kara maddenin de olduğu kabulünü taşıyor. Yapılan yeni bilimsel çalışmaya göre bilim insanları kara maddenin olmadığı bir galaksi keşfedildi.