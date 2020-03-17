Karantina yurtları böyle görüntülendi

KARANTİNA YURTLARINDA KALACAKLARA 5 UYARI



Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için belirlenen bir diğer öğrenci yurdu olan 2 bin 500 kişilik Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu girişine 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşlar için almaları gereken 5 önlem ile ilgili bir görsel asıldı. Alınması gereken 5 önlem ise çizimlerle anlatıldı.