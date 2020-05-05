Karantinada canı sıkılan adam evinin altındaki 120 yıllık tüneli buldu

1900'LÜ YILLARA DAYANAN BOYA KUTULARINI KEŞFETTİ



Brown daha sonra bunun bir tünel olduğunu keşfetti. Brown incelemeleri sırasında tünelin içerisinde boya kutuları ve tarihi 1964 yılına dayanan eski bir gazete buldu. Ayrıca Brown, tünelin içinde bulduğu boya kutularının neredeyse 1900’lerin başından olduğunu da fark etti. Bunun üzerine Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, bulduklarını anlattı.