Karantinada sıkılan İngilizler, bahçelerinde binlerce tarihi eser buldu

BİRÇOK DEĞERLİ ESER ORTAYA ÇIKTI

Buluntular arasında ise Yunan Tanrısı Oceanus'u tasvir eden ve milattan Sonra 43-200 yılına ait olduğu düşünülen bakır alaşımlı bir Roma mobilyası, 1485 ve 1603 yılları arasında hüküm süren Tudor hanedanlığı döneminde basılan bir altın sikke yığını, tamamı saf altından oluşan 50 Güney Afrika Krugerrrand parası ve birçok değerli eser bulunuyor.



