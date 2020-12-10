Karantinada sıkılan İngilizler, bahçelerinde binlerce tarihi eser buldu
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan İngilizler, arka bahçelerinde ülkenin tarihine ilişkin önemli keşifler yaptı. Londra’da yer alan British Museum, bu yıl halk tarafından bulunan oldukça değerli 47 bin yeni eserin kaydedildiğini açıkladı.
Dünyanın en büyük tarih müzelerinden biri olan İngiltere’nin başkentindeki British Museum’a ait Taşınabilir Eski Eserler Programı'na (PAS) bu yıl, çoğunu arka bahçede yapılan keşiflerden oluşan 47 binden fazla eserin kaydedildiği açıklandı. Kuruluş, ülkede yalnızca Mart ayında başlayan ilk karantinada 6 bin 251 antik eser bulunduğunu ifade etti.
Uzmanlar, söz konusu eserlerin çoğunun evde sıkılıp bahçelerini eken İngilizler tarafından tesadüfen ya da geniş arazilere çıkamadığı için yakınlarında metal detektör kullanan defineciler tarafından bulunduğunu açıkladı.
BİRÇOK DEĞERLİ ESER ORTAYA ÇIKTI
Buluntular arasında ise Yunan Tanrısı Oceanus'u tasvir eden ve milattan Sonra 43-200 yılına ait olduğu düşünülen bakır alaşımlı bir Roma mobilyası, 1485 ve 1603 yılları arasında hüküm süren Tudor hanedanlığı döneminde basılan bir altın sikke yığını, tamamı saf altından oluşan 50 Güney Afrika Krugerrrand parası ve birçok değerli eser bulunuyor.
TUDOR DÖNEMİNDE BASILAN ALTIN PARALAR 500 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Bununla birlikte British Museum, Tudor döneminden kalma istifin 8. Henry saltanatından dört sikke içerdiğini ve eşleri Aragonlu Catherine, Anne Boleyn ve Jane Seymour'un baş harflerini içerdiğini söyledi. Uzmanlar, madeni paraların basıldıkları sırada toplam değerinin, Tudor döneminde yaşayan birinin ortalama yıllık gelirinin çok üstünde olduğunu belirtti.