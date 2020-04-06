Karantinadaki insanlar çöplerini nasıl atmalı?
Sosyal izolasyondaysanız veya koronavirüs belirtileri gösteriyorsanız, çöplerinizi nasıl attığınıza da özen göstermeniz gerekiyor. Sosyal izolasyon sürecinde kullanılan kişisel ürünler, maskeler ve eldivenler, diğer evsel atıklara oranla daha dikkatli bir şekilde atılmalı.
Koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin 12 hafta boyunca evde kalması öneriliyor. Seyahatten dönen kişilerin ise 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmeleri, corona virüs salgınını önlemede kilit nokta. Peki, tecritteki insanlar çöplerini nasıl atmalı?
Koronavirüs semptomları gösteren insanlar için ülkemizde Alo 184 yardım hattı devrede. Bu süreçte Alo 184'ten corona virüs için yapmanız gerekenler hakkında bilgi alabilirsiniz. Tecritteyken virüsün evinizde veya başka bir yere bulaşma riskini en aza indirmek için çöplerinizi güvenli bir şekilde atmanız gerekiyor. Çöp toplama hizmetleri, bazı ülkelerde azaltıldı veya askıya alındı. Türkiye'de çöp toplama konusunda herhangi bir kısıtlama yok.
Peki, sosyal izolasyondaysanız veya semptomlarım varsa neden atıklarınızı farklı bir şekilde atmanız gerekiyor? Çöpünüzü almaya gelen görevlilerin çöpe bir aşamada temas etme ihtimali var. Temas ederse covid-19 bulaşması da kaçınılmaz oluyor. Belediyeler bu konuda görevlilere yardımcı olsa da, bizim de çöpleri bu teması engellemek için uygun bir şekilde toparlayarak çöp kovasına koymamız gerekiyor.
Hangi maddeleri atarken dikkat etmeliyim? Kullanılmış ürünler, yüz maskeleri ve tek kullanımlık temizlik bezleri gibi kişisel atıkların güvenli bir şekilde poşetlenip atılması şart. Bu eşyaları bir çöp torbasına atmalı ve sonra bu torbayı ikinci bir çöp torbasına koymalı, sağlam bir şekilde bağlamalı ve daha sonra diğer tüm atıklardan ayrı tutmalısınız.