Karantinadaki insanlar çöplerini nasıl atmalı?

Peki, sosyal izolasyondaysanız veya semptomlarım varsa neden atıklarınızı farklı bir şekilde atmanız gerekiyor? Çöpünüzü almaya gelen görevlilerin çöpe bir aşamada temas etme ihtimali var. Temas ederse covid-19 bulaşması da kaçınılmaz oluyor. Belediyeler bu konuda görevlilere yardımcı olsa da, bizim de çöpleri bu teması engellemek için uygun bir şekilde toparlayarak çöp kovasına koymamız gerekiyor.