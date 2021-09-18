Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı! Nefes kesen kareler

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.