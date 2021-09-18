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  4. Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı! Nefes kesen kareler

Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı! Nefes kesen kareler

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.

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