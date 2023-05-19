Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, Kilyos'ta başladı. Karavan tutkunlarının bir araya geldiği festival, pazar gününe kadar devam edecek.
Doğada Yaşam Okulu tarafından düzenlenen 3. İstanbul Karavan Festivali, Kilyos'ta başladı. Karavan tutkunlarının bir araya geldiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk karavanların yer aldığı festivalde eğlenceli etkinlikler de yapılıyor. Festival çerçevesinde Kilyos'a sörfle açılanlar da oldu.
Denize sörfle açılanlar nefes keserken, zipline etkinliğine katılanlar adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Ayrıca festivalde, doğada hayatta kalma söyleşileri ve çeşitli konserler de düzenlenecek.
19-20-21 Mayıs tarihlerinde Kilyos’ta düzenlenecek olan etkinlik, karavan tutkunlarını ve karavan hayatı yaşamak isteyenleri tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Eğlenceyi doğa tatili ile birleştirmek isteyen festivalde bireysel günlük girişler de yapılabilecek.
‘’Özellikle çocuklar için buradayız’’
Çocuklarıyla birlikte ailecek festivale katılan Haluk Yedik, "Karavanımızla ilk kez bu sene geliyoruz. 5 kişilik bir aileyiz. Havanın böyle olmasına rağmen biletlerin tamamı satılmış durumda. Özellikle çocukların doğaya eğilimlerinin artması, sosyal medyadan uzaklaşmaları için bu ortamlar kaçınılmaz. Çocuklarımızın doğayla içi içe olmaları için karavan hayatına başladık. Yaklaşık 5 senedir karavandayız. Gayet memnunuz, etkinlikler de başladı. Çocuklar şu anda etkinlik alanında çadır kurma eğitimine katıldılar. Her gün değişik etkinlikler var. Özellikle çocuklar için buradayız’’ dedi.