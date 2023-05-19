Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu

‘’Özellikle çocuklar için buradayız’’

Çocuklarıyla birlikte ailecek festivale katılan Haluk Yedik, "Karavanımızla ilk kez bu sene geliyoruz. 5 kişilik bir aileyiz. Havanın böyle olmasına rağmen biletlerin tamamı satılmış durumda. Özellikle çocukların doğaya eğilimlerinin artması, sosyal medyadan uzaklaşmaları için bu ortamlar kaçınılmaz. Çocuklarımızın doğayla içi içe olmaları için karavan hayatına başladık. Yaklaşık 5 senedir karavandayız. Gayet memnunuz, etkinlikler de başladı. Çocuklar şu anda etkinlik alanında çadır kurma eğitimine katıldılar. Her gün değişik etkinlikler var. Özellikle çocuklar için buradayız’’ dedi.