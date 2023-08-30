Karaya vuran balinanın içinden bakın ne çıktı!

PARFÜM SEKTÖRÜNÜN PAHALI HAMMADESİ AMBER

İspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile beslenirler ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemez ve balinalar, bu katılaşmış ve amber adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkartır.