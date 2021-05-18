Karayılan'ın akıl hocasıydı... Kırmızı listeye bir çizik daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tüm Türkiye ile müjdeli haberi paylaşmak istiyorum" diyerek, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofi Nurettin'in terör örgütü PKK saflarındaki suç sicilini şu şekilde özetledi:
"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. "
EN ÜST DÜZEYDEKİ TERÖRİSTLERDEN
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan Murat Karayılan ile Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan teröristin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi.
YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ye karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.
ÖZEL EKİP KURULDU
Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK'ye karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, teröristin Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine Halef El Muhammed'in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel ekip kuruldu.
Teröristin yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek, teröristin Irak alanına geçtiğini tespit etti.
Yürütülen çalışmalarda ayrıca, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin, Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.
Bunun üzerine kurulan özel ekip, Halef El Muhammed'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Çalışmalarda, teröristin geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu.
Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda, Halef El Muhammed'in, Gara alanında Murat Karayılan ile sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Halef El Muhammed, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.