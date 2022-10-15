Kardeşinin dükkanını baltayla bastı! Korku dolu anlar kamerada

Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı. Market çalışanı, son anda geri çekildi. Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.