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  3. 03 Ekim 2019 12:13

Kardeşinin katiline sarılıp gözyaşı döktü

ABD'de dün görülen cinayet davası dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Duruşmaya katılan kadın, kararın açıklanmasının ardından kardeşinin katiline sarılıp ağladı.

Kardeşinin katiline sarılıp gözyaşı döktü

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürmüştü.

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Kardeşinin katiline sarılıp gözyaşı döktü

31 yaşındaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.

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Kardeşinin katiline sarılıp gözyaşı döktü

Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması dün Dallas kentindeki mahkemede görüldü.

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Kardeşinin katiline sarılıp gözyaşı döktü

Mahkemede Botham Jean'in dondurma yemek için evden çıktığı fakat Amber Guyger'in kurşunlarının hedefi olduğu bilgisi verildi.

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