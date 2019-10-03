Kardeşinin katiline sarılıp gözyaşı döktü
ABD'de dün görülen cinayet davası dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Duruşmaya katılan kadın, kararın açıklanmasının ardından kardeşinin katiline sarılıp ağladı.
ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürmüştü.
31 yaşındaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.
Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması dün Dallas kentindeki mahkemede görüldü.