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Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi

Niğde'de kargo paketinin patlaması sonucu zehirlenen 4 personel, hastanelik oldu.

Kaynak: İHA
Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi - Resim: 1

Olay, Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 

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Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi - Resim: 2

Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi - Resim: 3

AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

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Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi - Resim: 4

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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