Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi
Niğde'de kargo paketinin patlaması sonucu zehirlenen 4 personel, hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Olay, Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
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Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.
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4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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