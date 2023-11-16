Kargo şubesinde kimyasal madde sızıntısı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.