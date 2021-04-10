''Karım beni dövüyor'' diyen adama kameralar önünde şiddet!

Başka bir adama kaçan eşi Gülhan Güzel'den boşanmak istediğini söyleyen Muammer Güzel, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" ifadelerini kullandı.