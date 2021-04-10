''Karım beni dövüyor'' diyen adama kameralar önünde şiddet!
Esra Erol'un programına çıkan Muammer isimli bir kişi, eşi Gülhan'dan şiddet gördüğü iddiasıyla yardım istedi. Eşi başka adama kaçan Muammer, boşanmak istediği eşinden kameraların karşısında da şiddet gördü.
Başka bir adama kaçan eşi Gülhan Güzel'den boşanmak istediğini söyleyen Muammer Güzel, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" ifadelerini kullandı.
Karı-koca önceki gün canlı yayında yüz yüze geldi. Kaçtığı Sezai'nin hırsızlık suçundan cezaevine girdiğini öğrenen ve kadın ticareti yaptığı iddialarını duyan Gülhan Güzel, eşi Muammer’le barışmak istediğini hatta tüp bebek yöntemiyle eşinden çocuk yapmak istediğini aktardı.
Bir dargın bir barışık olan Muammer ile Gülhan, iki gün önce tekrardan Esra Erol'un programına çıktı. Barıştıkları düşünülen çiften Gülhan, "Para konusunda Muammer çok iyi ama ben Sezai'nin yanında huzurluyum" diyerek boşanmak istediğini açıkladı.
Dengesiz tavırlarıyla Esra Erol'u da sinirlendiren Gülhan, canlı yayında eşi Muammer Güzel ile birbirine girdi. Muammer'in "Çocuğa iyi bak, onu dövme" sözleriyle sinirlenen Gülhan, eşine saldırdı. Kameraların kayıtta olduğu anda sinirlerine hâkim olamayan Gülhan, eşine yumruk ve tekmeler salladı. İzlediği görüntülerden sonra sinirlenen Esra Erol, çiftin boşanması için işlemleri başlattığını duyurdu.