''Karımla aranda ne var'' diyerek dehşet saçtı! 50 kilometrelik takiple yakalandı

'O BENİM PATRONUM ARAMIZDA BİRŞEY YOK'

İddiaya göre H.K., buluşmada İ. T.’ye "Karımla aranda ne var" diye sordu. İ.T. ise "K. Hanım benim patronum, aramızda hiçbirşey yok" diya yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.K., silahın kabzasıyla İ.T.’nin başına vurdu; ardından da silahla ateş ederek İ.T.’yi ayağından yaraladı.