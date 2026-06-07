''Karımla aranda ne var'' diyerek dehşet saçtı! 50 kilometrelik takiple yakalandı
İstanbul Sarıyer'de bir kişi, eşi K.K.'nin iş yerinde çalışan İ.T.'yi ''Karımla aranda ne var'' diyerek silahla ayağından vurdu. Kaçan şüpheli, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.56 sıralarında Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi’nde eşi K.K.’ye (36) ait börek ve baklava işletmesinde çalışan İ.T. (36) , H.K. (37) tarafından telefonla arandı. H.K., İ.T.’ye nerede olduğunu sorduktan sonra, ikili Huzur Mahallesi’nde buluştu.
'O BENİM PATRONUM ARAMIZDA BİRŞEY YOK'
İddiaya göre H.K., buluşmada İ. T.’ye "Karımla aranda ne var" diye sordu. İ.T. ise "K. Hanım benim patronum, aramızda hiçbirşey yok" diya yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.K., silahın kabzasıyla İ.T.’nin başına vurdu; ardından da silahla ateş ederek İ.T.’yi ayağından yaraladı.
YARALI HASTANEYE KENDİSİ GİTMİŞ
Olayın ardından H. K. geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İ.T. ise kendi aracına binerek sokaktan ayrıldı. Daha sonra arkadaşı K.T.’yi (37) arayarak yardım isteyen İ.T., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. K.T.’nin poliste daha önceden 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta boş kovan ve kan izi buldu.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kaçtığı aracın otomobil olduğu belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, H.K.‘nin Çanakkale Bayramiç'e gittiğini tespit etti.