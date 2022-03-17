Karın ağrısı ile hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

"Karnımın sanki hamileymişim gibi şişmeye başladığını fark ettim" Operasyonun ardından sağlığına kavuşan F.K., "Beni sağlığıma kavuşturan güler yüzlü doktorum, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hürrem Sultan hocama çok çok teşekkür ediyorum. Rahatsızlığıma gelince bir aydır karnımda şiddetli ağrılar olmaya başladı. Gün geçtikçe de karnımın sanki hamileymişim gibi şişmeye başladığını fark ettim. Kilo almaya başlamam ve bununla birlikte karın ağrılarımın da şiddetlenmesi üzerine ailem beni Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.