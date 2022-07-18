Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı

Midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getiren Tekeş, “Genç hastamızın midesinde çıkanlar bizi hem şaşırttı hem de üzdü. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın iyi olması bizi sevindirdi” diye konuştu.