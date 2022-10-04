Karınca yuvasının içi görüntülendi: Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
Brezilya'da görüntülenen karınca şehrinin içerisinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda vardı. İşte o ilginç görüntüler...
Brezily'da terk edilmiş bir karınca yuvası görüntülendi. Karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda vardı. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehri eşsiz bir yapıya sahip. Bir mimarın elinden çıkmışcasına mükemmel olan karınca şehri, herkesi hayran bıraktı.
Brezilya'da dev bir karınca yuvasını görüntülemek isteyen bilim insanları müthiş bir operasyon yaptı. Terk edilmiş olan yuvayı ortaya çıkarmak için beton döküldü. Bu beton sayesinde karınca yuvasının daha doğrusu karınca şehrinin görüntüleri ortaya çıktı. Betonun ardından toprak kısımlar kazılınca karınca yuvasının 67 metre karelik bir alanı kapsadığı belirlendi. Karınca yuvasının içi ise bilim insanlarını hayran bıraktı. Yuvanın içinde havalandırma vardı, otoyollar vardı, odalar hatta bahçeler vardı... İşte herkesi hayran bırakan karınca yuvasının içi...
Çalışkanlıkları ile bilinen karıncaların yuvasını merak eden bilim insanları sıra dışı bir iş yaptı. Karıncaların yuvasını görüntülemek için kanallara 3 gün boyunca beton döküp, 40 ton toprak kazdılar. Haftalarca süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan karınca yuvası ağızları açık bıraktı. Zira bu karınca şehri adeta bir mimarın elinden çıkmış gibi planlı ve organizeydi.
Karınca yuvasının otobanları
Karınca yuvası toplamda 67 metre karelik bir alana yayılıyordu. Mimari olarak insanoğlunun yaptığı şehirleri andıran bir yapısı vardı. Otoyollar, yan yollar, hatta patikalar vardı. Karınca yuvasındaki ulaşım ağı, iyi havalandırmaya izin verecek ve en kısa ulaşım yollarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştı.