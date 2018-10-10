Karısı ihbar edince 26 kadın böyle kurtarıldı

Şebekenin yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye'ye getirerek borçlandırdıkları ve fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde Ş.Z., M.Y. ve H.Z. isimli örgüt lideri konumundaki şahısların, yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri için uçak bileti ve konaklama yerleri de dahil olmak üzere tüm masrafı karşıladıklarını, kendilerini yüklü miktarda borçlandırdıklarını anlattı.