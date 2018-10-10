Karısı ihbar edince 26 kadın böyle kurtarıldı
Polisin 31 adrese yaptığı fuhuş baskınlarında fuhuşa zorlanan 26 kadın kurtarıldı.
Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese fuhuş baskını düzenledi. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı. Olay örgüt lideri H.M.Z.’nin eşinin yaşananlara tahammül edemeyip durumu polise anlatmasıyla ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çalışma bahanesiyle Türkiye'ye getirerek fuhuşa zorladığı tespit edilen şebekeyi takibe aldı. Ekipler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5.5 ay boyunca çeteyi adım adım izledi.
Örgüt lideri H.M.Z.’nin eşinin yaşananlara tahammül edemeyip durumu polise anlatmasıyla harekete geçen ekipler, 5 Ekim tarihinde operasyon için harekete geçti. Polis, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.
Şebekenin yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye'ye getirerek borçlandırdıkları ve fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde Ş.Z., M.Y. ve H.Z. isimli örgüt lideri konumundaki şahısların, yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri için uçak bileti ve konaklama yerleri de dahil olmak üzere tüm masrafı karşıladıklarını, kendilerini yüklü miktarda borçlandırdıklarını anlattı.