Karısını babası ile yakalayan adam, ''Çocuklar babamdan'' demişti! DNA sonuçları açıklandı
Ece Üner ile Susma programına çıkan Adnan Kızılkaya, eşi Ayşegül ile öz babasının 20 yıldır birlikte olduklarını iddia etti. Eşini ve babasını beraber olurken yakaladığını da ifade eden adam, 5 çocuklarından ikisinin gerçek babasının kendisi olmadığını dedelerinin aslında babaları olduğunu öne sürdü. Bugün ise çocukların DNA sonuçları açıklandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı. Adnan Kızılkaya, 5 çocuğundan ikisinin gerçek babalarının kendisi değil dede dedikleri kendi babası olduğunu iddia etmişti.
8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Kızılkaya, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü.
Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.
Çocuk iddiasını eşim zorla söyletti
İddiaların odağındaki Ayşegül isimli kadın ise daha sonra kayınpederi ile ilişki yaşadığını inkar ederek çocuklarının kayınpederinden olmadığını belirterek "2 çocuğum kayınpederimden" diyerek ifade vermesi konusunda baskı yaptığını söyledi.